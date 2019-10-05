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Espreso.tvСпортГоловкин - Деревянченко: обнародованы невероятные гонорары боксеров

Головкин - Деревянченко: обнародованы невероятные гонорары боксеров


фото: BoxingScene
Обнародованы гонорары казахстанца Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко за поединок за титул чемпиона мира IBF в среднем весе

Об этом сообщает ESPN .

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин пополнит банковский счет на $ 15 млн. Его соперник Сергей Деревянченко получит $ 5,2 млн.

Бой Головкин - Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону будет стоять вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе.

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