Головкин - Деревянченко: обнародованы невероятные гонорары боксеров
5 октября, 2019, 11:57
Обнародованы гонорары казахстанца Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко за поединок за титул чемпиона мира IBF в среднем весе
Об этом сообщает ESPN .
Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин пополнит банковский счет на $ 15 млн. Его соперник Сергей Деревянченко получит $ 5,2 млн.
Бой Головкин - Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону будет стоять вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе.
- Напомним, бой Головкин - Деревянченко начнется 6 октября в 5:30 по киевскому времени .
- 2 октября Сергей Деревянченко заявил, что верит в победу над Геннадием Головкиным и станет новым чемпионом мира по Украине.
- Геннадий Головкин заявил, что попытается завершить бой против Сергея Деревянченко в стартовых раундах.
- 3 октября Головкин и Деревянченко провели традиционную дуэль взглядов перед чемпионским боем.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке