Головкин - Деревянченко: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

5 октября, 2019, 09:00



фото: BoxingScene

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке украинский боксер Сергей Деревянченко встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титул чемпиона мира IBF в среднем весе