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Espreso.tvСпортГоловкин - Деревянченко: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Головкин - Деревянченко: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца


фото: BoxingScene
В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке украинский боксер Сергей Деревянченко встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титул чемпиона мира IBF в среднем весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко встретятся 5 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

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