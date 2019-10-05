Головкин - Деревянченко: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца
5 октября, 2019, 09:00
В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке украинский боксер Сергей Деревянченко встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титул чемпиона мира IBF в среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко встретятся 5 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).
- Напомним, 2 октября Сергей Деревянченко заявил, что верит в победу над Геннадием Головкиным и станет новым чемпионом мира из Украины.
- Геннадий Головкин заявил, что попытается завершить бой против Сергея Деревянченко в стартовых раундах.
- 3 октября Головкин и Деревянченко провели традиционную дуэль взглядов перед чемпионским боем.
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