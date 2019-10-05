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Espreso.tvОбществоГерус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, - Наливайченко

Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, - Наливайченко

Импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля, - экс-глава СБУ

Председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что сделает Украину энергетически зависимой.

Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко , экс-глава Службы безопасности Украины в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Главком" .

Депутат сообщил, что по инициативе Андрея Геруса в конце сентября в законодательство была внесена правка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался уже с 1 октября.

"Предупреждаю по восстановлению бизнеса, энергетического бизнеса со страной-агрессором. С 1 октября, уважаемые телезрители, уважаемые граждане Украины, нам уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, ничего другого не додумался предложить, как сам тайком восстановил, вдумайтесь, импорт электричества, которое, кстати, с ноября 2015 не экспортировалось в страну, откуда вы думаете? - из Российской Федерации ", - сказал Наливайченко.

Он обратил внимание на недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором, и заметил, что импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля.

"Вот я сейчас как парламентарий уже встречаюсь с американскими партнерами ... Они прямой речью спрашивают: как так могло случиться, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин, гражданин России, который находится под американскими санкциями как раз за агрессию против нас с вами, восстанавливает бизнес Андрей Герус , депутат этой Верховной Рады? Как это может быть? ", - сказал Наливайченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.

 

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