Этот день в истории: начало борьбы с кочевничеством цыган в СССР и премьера первой части Бондианы
В случае невыполнения предписаний лиц цыганской национальности ждало выселение на исправительно-трудовые работы в отдаленных местностях, рассказывает Еспрессо.TV со ссылкой на просветительский портал JNSM.
Однако воплощение указа давалось непросто. В неквалифицированной рабочей силе советская экономика нуждалась и найти рабочее место было нетрудно - ромов трудоустроивали в сельском хозяйстве и промышленности, однако они, как правило, там надолго не задерживались. На конец 1957 г. в Николаевской области 121 взрослый из 493 не был трудоустроен, в Полтавской - 100 из 621, Винницкой - 126 из 283, Херсонской - 117 из 581. Самым большим препятствием стал объективный дефицит жилья в стране. Проверка состояния выполнения указа в Украине обнаружила, что, например, в Литинском районе Винницкой области 10 семей ромов жили в плохо оборудованных землянках и в антисанитарных условиях.
В конце концов, находясь под таким пристальным вниманием государства, многим цыганам приходилось скрывать свою национальность и ломать устоявшийся образ жизни.
Из воспоминаний секретаря Сталинского обкома КПУ Александра Ляшко о выполнении указа:
"Местным органам власти пришлось хорошо поработать, чтобы расселить цыган по поселкам на окраинах городов, трудоустроить. Мужчины пошли работать на ближайшие мелкие предприятия и в колхозы кузнецами, медниками, жерстянщиками, на ремонт простейшего инвентаря. Женщины по-прежнему гадали и занимались перепродажей товаров. коней своих цыгане продали, и многие приобрел мотоциклы. Даже старенькие гордо усаживались на своих грохочущих стальных коней, доставая бородами до бензобаков и умело правили ими. Да, очевидно, цыгане - это народ, существование которого возможно только в движении".
Другие важные события этого дня:
5 октября 1962 года - в лондонском концертном зале "Павильон" состоялась премьера фильма "Доктор Ноу" по одноименному роману Яна Флеминга. Он стал первым в целой серии о приключениях британского суперагента Джеймса Бонда.
5 октября 1974 года - американец Дэвид Кунст завершил первое в мире пешее кругосветное путешествие. Износив 21 пару обуви, посетив четыре континента и тринадцать стран, он преодолел путь длиной 23 тысячи километров и вернулся на родину, к месту старта.
5 октября 2000 года - несколько тысяч митингующих, съехавшихся в Белград в знак протеста против фальсификации выборов президента Югославии, взяли штурмом городской телецентр и здание парламента. Это заставило Слободана Милошевича подать в отставку с поста президента Югославии. Те дни вошли в историю как "Бульдозерная революция".
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