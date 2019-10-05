Если ВСУ все-таки отведут, то мы, добровольцы, зайдем на эти позиции, - нардеп Игорь Лапин

5 октября, 2019, 16:04

В случае выполнения подразделениями Вооруженных Сил Украины преступного приказа оставить добытые кровью позиции на Донбассе, а также если жители образованной "серой зоны" будут просить о защите от российско-террористических войск, а ОБСЕ не сможет их защитить, тогда свой конституционный долг по защите Родины выполнят воины-добровольцы

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат Игорь Лапин, передает Еспресо.TV .

По его словам, с этим призывом его уполномочили выступить побратимы.

"Я прошу всех понять, что нужно сделать полную мобилизацию. Я прошу всех обратить внимание, что в случае оставления этих позиций Вооруженными силами Украины и в случае криков о помощи людей, которые с Украиной в сердце останутся на тех территориях в Станице Луганской, в Золотом, в Петровском, а также в случае того, когда слепое ОБСЕ снова не будет видеть там русских и сепаратистов на наших позициях, в окопах, вырытых солдатами руками - в этом случае мы оставляем за собой право выполнить требования Конституции Украины и зайти на эти позиции. Мы оставляем за собой право спасать наших граждан, которые будут непременно расстреляны. Ибо мы знаем. Когда мы выходили из Лутугино, тех, кто нам помогал, "сепары" расстреляли. И это все знают", - отметил политик.

В частности, в Золотом, по данным Лапина, проживает около 500 патриотов Украины.

"В том же Золотом около 500 человек проживает. Они с Украиной в сердце, вывесили украинские флаги на домах. Когда оттуда уйдут Вооруженные силы Украины, если будет отдан такой преступный приказ, что будет с теми людьми? Вы что, думаете, там кто-то их будет оберегать? Это слепое ОБСЕ, не видит до сих пор ни одного русского танка на оккупированных территориях? Я хочу обратить внимание, что этих людей или расстреляют, или возьмут для Путина в обменный фонд. Я хочу, чтобы это все поняли. То же самое Станица Луганская, где ребята с украинским флагам на домах приходили и помогали нам вгрызаться в эту донбасскую землю, рыть окопы и строить оборонительные сооружения", - подчеркнул он.

При этом Лапин обратился к добровольческому движению и к волонтерам.

"Я обращаюсь к ребятам, моим побратимам из ДУКа и" Правого сектора ", к "Да Винчи", командирубатальона, к "Барсу", моему побратиму. Я призываю Дмитрия Яроша, я обращаюсь к ребятам-побратимам из "Айдара", из "Донбасса" и "Азова". Уважаемые "азовцы", завтра скажут отдать Широкино, отдать позиции под Мариуполем - вы медаль за освобождение "Марика" куда будете прятать? А на тех позиция есть такие, знаете, мемориальчики небольшие солдатские, которые мы делали , когда погибали наши побратимы на этих взводных опорных пунктах ", - сказал Лапин.

Что же касается волонтеров, то без них будет "очень трудно".

"Я призываю к полной мобилизации народный тыл Украины. Георгий Тука, если ты меня слышишь. Потому что без волонтеров нам будет очень трудно. Потому что, если будут даваться преступные приказы, я призываю Вооруженные силы Украины, солдат, сержантов и офицеров не отдавать ни одного клочка украинской земли. Я хочу, чтобы все поняли, что это сдача интересов. Вас будут выводить в поле чистое, а на эти позиции придет "сепарня" с русскими", - сообщил Лапин.