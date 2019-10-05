Экс-тренера Усика жестко избили во время церемонии взвешивания в США
5 октября, 2019, 12:30
Бывшего тренера украинского боксера Александра Усика американца Джеймса Али Башира жестоко избили во время церемонии взвешивания
Об этом сообщает TMZ.
Экс-тренер Александра Усика, американец Джеймс Али Башир, работающий с украинцем Владиславом Сиренко, подвергся нападению во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной хорватки Иваны Хабазин против американки Клариссы Шилдс.
68-летний Башир поссорился с командой Шилдс, после чего на него напали, ударив сзади.
Личность нападавшего пока не установлена. В Башира переломы лицевых костей, его доставили в больницу, 6 октября он перенесет операцию. Бой Хабазин и Шилдс отменен.
- В феврале бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир заявил, что уверен, что украинский боксер достигнет успеха в супертяжелом дивизионе.
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