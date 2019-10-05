Богдан отдохнул на годовщине свадьбы киевского застройщика Вавриша, - Соня Кошкина

5 октября, 2019, 18:31

Об этом журналистка и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала у себя в Telegram .

"Вчера был счастливый день у Андрея Вавриша. Его половинка сказала ему "Да". О чем сам Ваврыш сообщил на своей странице в ФБ: снимок - судя по окружающему антуражу - сделан в Каппадокии (очень красивое и романтическое место)", - сообщила Кошкина .

Также она разместила фотографию с Богданом и Вавришем в аэропорту Анкары.

"Известно, что они дружат и, пожалуй, глава ОП решил составить компанию своему другу в важный для него момент", - отметила журналистка.

По данным NV.ua, Ваврыш свтякував в Турции годовщину бракосочетания.

Деловая столица называет его "человеком Левочкина".