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Espreso.tvОбществоБогдан отдохнул на годовщине свадьбы киевского застройщика Вавриша, - Соня Кошкина

Богдан отдохнул на годовщине свадьбы киевского застройщика Вавриша, - Соня Кошкина

Глава Офиса президента Андрей Богдан в четверг, 3 октября 2019 года, отправился в Каппадокию (Турция) вместе с генеральным директором девелоперской компании SAGA Development Андреем Вавришем, который является одним из ведущих столичных застройщиков

Об этом журналистка и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала у себя в Telegram .

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"Вчера был счастливый день у Андрея Вавриша. Его половинка сказала ему "Да". О чем сам Ваврыш сообщил на своей странице в ФБ: снимок - судя по окружающему антуражу - сделан в Каппадокии (очень красивое и романтическое место)", - сообщила Кошкина .

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Также она разместила фотографию с Богданом и Вавришем в аэропорту Анкары.

"Известно, что они дружат и, пожалуй, глава ОП решил составить компанию своему другу в важный для него момент", - отметила журналистка.

По данным NV.ua, Ваврыш свтякував в Турции годовщину бракосочетания.

Деловая столица называет его "человеком Левочкина".

  • Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Богдан заставлял его согласовывать свои действия с Вавришем.
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