Богдан отдохнул на годовщине свадьбы киевского застройщика Вавриша, - Соня Кошкина
5 октября, 2019, 18:31
Глава Офиса президента Андрей Богдан в четверг, 3 октября 2019 года, отправился в Каппадокию (Турция) вместе с генеральным директором девелоперской компании SAGA Development Андреем Вавришем, который является одним из ведущих столичных застройщиков
Об этом журналистка и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала у себя в Telegram .
"Вчера был счастливый день у Андрея Вавриша. Его половинка сказала ему "Да". О чем сам Ваврыш сообщил на своей странице в ФБ: снимок - судя по окружающему антуражу - сделан в Каппадокии (очень красивое и романтическое место)", - сообщила Кошкина .
Также она разместила фотографию с Богданом и Вавришем в аэропорту Анкары.
"Известно, что они дружат и, пожалуй, глава ОП решил составить компанию своему другу в важный для него момент", - отметила журналистка.
По данным NV.ua, Ваврыш свтякував в Турции годовщину бракосочетания.
Деловая столица называет его "человеком Левочкина".
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Богдан заставлял его согласовывать свои действия с Вавришем.
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