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Espreso.tvОбществоЖурналиста, фигурирует в "деле Хизб ут-Тахрир" планируют посадить в карцер на 5 дней

Журналиста, фигурирует в "деле Хизб ут-Тахрир" планируют посадить в карцер на 5 дней

Общественного журналиста, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Османа Арифмеметова могут перевести в карцер
Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.
 
Поводом стали два выговора, защита планирует обжаловать такие действия сотрудников СИЗО.
 
"Эти выговоры вынесли по надуманным причинам. Первый выговор за то, что в его кармане нашли лист бумаги с телефонными номерами его знакомых и родственников, второй - выговор за то, что он отказался снимать штаны перед сотрудниками СИЗО, несмотря на то что это противоречит религиозным убеждениям Арифмеметова ", - сообщил Алексей Ладен.
 
  • С РФ в оккупированный Крыму этапировали 15 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

 

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