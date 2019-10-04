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Espreso.tvОбществоЗеленский не дал четкого ответа, есть ли гарантия передачи границы с РФ под контроль Украины

Зеленский не дал четкого ответа, есть ли гарантия передачи границы с РФ под контроль Украины

Президент Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, давала ли Россия гарантии, что Украина будет контролировать свою восточную границу для проведения выборов на Донбассе
Об этом сообщает ВВС Украина.
 
Зеленский сказал, что все доступно и конкретно объяснил о "формуле Штайнмайера".
 
"А скажите, давала ли Вам Россия гарантии, что они отдадут контроль над границей перед выборами? Или это просто Ваши добрые пожелания?" - так звучал вопрос.
 
Зеленский ответил, что это пожелание каждого украинца.
 
Журналист переспросил, обещала ли РФ отдать контроль.
 
"Я вам рассказываю обо всем, что я говорил с Россией. Я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные будут подниматься в нормандском формате", - отметил Зеленский.
 
Журналист спросил, или сейчас Зеленский просто хочет вернуть границу.
 
Президент подчеркнул, что от этих вопросов ни желание, ни реальная информация не изменится.

 

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