Зеленский не дал четкого ответа, есть ли гарантия передачи границы с РФ под контроль Украины

4 октября, 2019, 19:28

Об этом сообщает ВВС Украина.

Зеленский сказал, что все доступно и конкретно объяснил о "формуле Штайнмайера".

"А скажите, давала ли Вам Россия гарантии, что они отдадут контроль над границей перед выборами? Или это просто Ваши добрые пожелания?" - так звучал вопрос.

Зеленский ответил, что это пожелание каждого украинца.

Журналист переспросил, обещала ли РФ отдать контроль.

"Я вам рассказываю обо всем, что я говорил с Россией. Я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные будут подниматься в нормандском формате", - отметил Зеленский.

Журналист спросил, или сейчас Зеленский просто хочет вернуть границу.

Президент подчеркнул, что от этих вопросов ни желание, ни реальная информация не изменится.