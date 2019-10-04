Зеленскому обещали приглашение в Вашингтон в обмен на расследование против Байдена, - расшифровки разговоров

4 октября, 2019, 15:38

Американские дипломаты, вероятно, предлагали президенту Украины Владимиру Зеленскому статусный визит в Вашингтон в обмен на обещание провести расследование, связанное с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его семьей

Об этом стало известно из обнародованной переписки бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Сообщения, опубликованные демократами в Палате представителей, свидетельствуют, что Уолкер обещал помощнику Зеленского Андрею Ермаку, что украинский президент получит приглашение в Вашингтон в обмен на расследование.

"Получил ответ из Белого дома: если президент З. убедит Трампа, что проведет расследование и "узнает, что на самом деле происходило в 2016 году", мы назначим дату визита в Вашингтон", - написал Волкер в сообщении от 25 июля.

В тот же день состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским, который вызвал подозрения, что Трамп давил на Зеленского.

Через день Ермак ответил Волкеру: "Телефонный разговор прошел хорошо. Президент Трамп предложил несколько удобных дат. Президент Зеленский выбрал 20, 21, 22 сентября для посещения Белого дома".

Тогда Ермак предложил несколько дат в сентябре, когда Трамп и Зеленский могли бы провести встречу. Впрочем, встреча так и не состоялась, поскольку Ермак не смог выдать заявление о расследовании.

В конце концов Трамп и Зеленский встретились в кулуарах заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но не в Белом доме в Вашингтоне.

На своей встрече с членами Палаты представителей Волкер заявил, что "многие" в Государственном департаменте были обеспокоены очевидными усилиями связать военную помощь Киеву со стремлением американской администрации к началу в Украине расследования, связанного с Байденом.

Волкер стал первым чиновником Госдепартамента, связанным с Украиной, который дал показания перед тремя комитетами Палаты представителей, что проводят расследование возможного импичмента из-за действий Трампа.