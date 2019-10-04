Игорный бизнес в Украине легализуют с 2020 года, - експерт

3 октября, 2019, 16:58

Политолог Кирилл Молчанов считает, что в ближайшем будущем игорный бизнес будет легализован на территории Украины

Точная дата – 1 января 2020 года, заявил он в интервью порталу ГолосUA.

"Наземные казино формально работают, принимают игроков и гостей, но делают они это под оболочкой государственной лотереи, которая формально не запрещена на территории Украины. Ликвидация лотерей исключена. Премьер-министр Гончарук неоднократно говорил о легализации, но ничего конкретного не приводил, к тому же отсутствует закон, который на 100% гарантирует процедуру законной регистрации развлечений подобного характера. Попытки что-то сделать являются желанием выслуживаться перед президентом, который не раз говорил о полной легализации игорного бизнеса", – сообщил в интервью Кирилл Молчанов.

Огромные обороты казино под видом национальных лотерей наносят вред экономике Украины. Польза от таких заведений только игрокам и владельцам игорных клубов. Ситуацию нужно исправлять немедленно и механизмы для этого есть.

"Я уверен, что полная легализация игорного бизнеса наступит с 1 января 2020 года. Ранние сроки невозможны, потому что непонятны как долго закон будет рассматривать в парламенте", – добавил К. Молчанов.

Если открыть казино онлайн - можно увидеть насколько много предложений формируют владельцы казино. Всё это есть в наземных клубах. Интерес к подобным развлечениям достаточно высокий, а это поможет развивать новое направление экономики.

Авторы законопроекта о легализации игорного бизнеса обещают внести его на рассмотрение в парламент в ближайшем будущем. Об этом сообщил 2 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

"В любом украинском городе можно выйти на улицу и заметить большое количество клубов с игровыми автоматами, а рядом с ними ломбарды или магазины. Многие люди страдаю из-за этого. Хочется освободить тех людей, которые имеют игровую зависимость, ведь очередная яркая вывеска заставляет их отправиться в казино, чтобы попробовать отыграться. Этого не должно быть и от него нужно избавляться. Такое положение дел негативно влияет на социальную и экономическую составляющую страны", – сказал Гончарук.