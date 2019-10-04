Выставляют Украину в негативном свете: Путин рассказал, как российские каналы должны говорить об Украине

4 октября, 2019, 10:46

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что он против выставления Украины и украинцев в невыгодном свете на российских федеральных телеканалах, если такой подход действительно практикуется

Об этом он сказал на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает российское агентство ТАСС .

Путин считает, что государственные российские телевизионные каналы "ведут независимую редакционную политику".

"Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующей власти, но никак о стране, никак не о народе ", - сказал Путин.

По его словам, если подача информации об Украине на российском телевидении трактуется как невыгодна, "значит чего-то не хватает в наших программах».