В столице на Лукьяновке в квартире произошел взрыв, есть пострадавший
4 октября, 2019, 15:57
В Шевченковском районе столицы - на Лукьяновке - в одной из квартир произошел взрыв
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
Отмечается, что на пятом этаже от мощной взрывной волны вылетели окна.
Свидетели видели клубы черного дыма и окровавленного мужчину на балконе. Пострадавшего с многочисленными повреждениями забрали врачи скорой.
Что стало причиной взрыва должны выяснить следователи.
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