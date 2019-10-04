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Espreso.tvОбществоВ столице на Лукьяновке в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

В столице на Лукьяновке в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

В Шевченковском районе столицы - на Лукьяновке - в одной из квартир произошел взрыв

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Отмечается, что на пятом этаже от мощной взрывной волны вылетели окна.

Свидетели видели клубы черного дыма и окровавленного мужчину на балконе. Пострадавшего с многочисленными повреждениями забрали врачи скорой.

Что стало причиной взрыва должны выяснить следователи.

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