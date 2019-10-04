В Станице Луганской ввели в эксплуатацию временной обходной мостик
4 октября, 2019, 12:12
Украина завершила подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"В частности, сегодня (пятница, 4 октября, - ред.), был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенной участке моста: демонтируют разрушенную часть моста и деревянные трапы ..
Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
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