В сентябре украинцы купили и растаможили 23 тысячи подержанных автомобилей

4 октября, 2019, 21:50

Граждане Украины зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортируемых легковых авто, которые были в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.

Самым популярным автомобилем в этом месяце был Volkswagen Passat - 1460 зарегистрированных машин.

Вторым стал Renault Megane, на украинские номера перешли - 1315 авто.

На третьем месте Skoda Octavia - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.

Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.