 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВ сентябре украинцы купили и растаможили 23 тысячи подержанных автомобилей

В сентябре украинцы купили и растаможили 23 тысячи подержанных автомобилей

Граждане Украины зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц
Об этом сообщает Укравтопром.
 
По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортируемых легковых авто, которые были в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.
 
Самым популярным автомобилем в этом месяце был Volkswagen Passat - 1460 зарегистрированных машин.
 
Вторым стал Renault Megane, на украинские номера перешли - 1315 авто.
 
На третьем месте Skoda Octavia - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.
 
Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать