В сентябре украинцы купили и растаможили 23 тысячи подержанных автомобилей
4 октября, 2019, 21:50
Граждане Украины зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортируемых легковых авто, которые были в эксплуатации, выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.
Самым популярным автомобилем в этом месяце был Volkswagen Passat - 1460 зарегистрированных машин.
Вторым стал Renault Megane, на украинские номера перешли - 1315 авто.
На третьем месте Skoda Octavia - 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.
Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.
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