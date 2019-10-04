В Одессе открылся IV Investment Promotion Forum Odesa 225T

4 октября, 2019, 10:00

Участие в Форуме приняли представители 23 стран мира. Главная цель мероприятия - привлечение новых инвесторов

Главное бизнес-событие Юга Украины - в Одессе открылся четвертый инвестиционный Форум "Одесса 225Т". Главная цель Форума - привлечение новых инвесторов, презентация успешных проектов города и разработка новой стратегии развития Одессы.

"Мы хотим, чтобы заключались новые сделки. Чтобы в Одессу, как и в прошлые годы хлынули инвестиции. И чтобы мы действительно развивались в продвижении наших компаний", - говорит заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

"Сегодня мы презентовали первый выпуск каталога Made in Odesa. Это новый знак качества. Мы хотим, чтобы об одесских продуктах узнавали во всем мире", - рассказывает организатор Форума Александра Олейникова.

В рамках Форума состоялось торжественное подписание 5 меморандумов. Один из них - о сотрудничестве с "КЛИАР ЭНЕРДЖИ" по строительству современного инновационного завода по переработке мусора. Развитие Одессы, в частности, направлено на сохранение окружающей природной среды и энергоэффективность.

"Нам нужно дать старт в сортировке, сбора твердых и бытовых отходов. Нам нужно привести в порядок наши полигоны, и должны в ближайшее время построить завод по дегазации и переработке мусора", - заявляет городской голова Геннадий Труханов.

За годы существования инвестиционной стратегии Форума в муниципальные проекты города привлечено инвестиций на 190 млн евро.