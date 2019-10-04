В Киеве состоятся поэтические чтения "Стихии"
Поэт Иван Андрусяк будет покорять воздушную стихию вместе со сборником "Черный аист", Виктория Стах будет зажигать огненными стихами из сборника "Шиза", а Олег Рыбак показывать, как течет вода его стихах из сборника "Идентификация". Это будет действительно необычная поэтическая вечеринка!
- Где? Кинотеатр "Лира" (г.. Киев, ул. Большая Житомирская, 40)
- Когда? 8 октября, 19:00
- Вход - свободный
- Участники: Иван Андрусяк, Олег Рыбак, Виктория Стах
Событие на ФБ - https://www.facebook.com/events/507281330126646/
Подробнее о поэтическом проект "Стихии", который состоит из четырех сборников (издательство "Легенда"):
Иван Андрусяк "Черный аист" - Воздух
Автор о сборке: "В последние годы меня больше знают как детского писателя - однако« взрослые »стихи и дальше ко мне приходят. Правда, я уже научился далеко не все из них записывать. Большинство просто отпускаю - пусть летят, стихам на свободе лучше ... но это - записал. Наверное, потому, что в каждом из них я вижу несколько достаточно важно для того, чтобы вам это сказать. И чтобы вы это услышали ... "
Василий Шкурган "Диправди" - Земля
Эта книга отчетливо демонстрирует неисчерпаемые возможности украинского языка. Современная поэтика, яркая метафорика, эффектная лексическая и евфоничних игра, глубина смыслов и эмоциональных реакций - и все это гуцульским диалектом. Так пишет Василий Шкурган - не "экзотический" на первый взгляд, а на самом деле один из самых интересных современных украинских поэтов.
Виктория Стах "Шиза" - Огонь
Этим стихам почти тридцать лет, и составили их "несколько авторов". Почему в кавычках? Ведь на самом деле все эти поэты - псевдонимы Виктории Стах, которая 1990 решила нарушить тогдашние поэтические стереотипы и сконструировала поэтов с разными и довольно необычными амплуа. Цели - эпатировать тогдашнюю литературную публику - Виктория добилась, вызвав своим поэтическим артефактом шквал вполне полярных реакций читателей - от возмущения до восторга. Среди эротических (или псевдоеротичних) поэтесс с этой литературной мистификации выбивался только Вихтир Остап - «автор» палиндромонив, то есть текстов, читаемых одинаково от начала до конца и от конца к началу.
Олег Рыбалка "Идентификация" - вода
В мире приходит после постмодерна, когда фактически завершается распад всех структур, человеку очень важно понять, кто она, где оказалась и с чем осталась - что для нее все еще является ценностью и почему? Поэтические размышления об этом и составили книгу "Идентификация" писателя Олега Рыбаки, автора известной антиутопии "Игра в жизнь" (премия "Глиняный кот" за лучший фэнтезийный роман).
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