В Киеве состоятся поэтические чтения "Стихии"

4 октября, 2019, 17:00

8 октября в центре Киева сойдутся поэтические стихии: Воздух, Огонь, Вода и Земля

Поэт Иван Андрусяк будет покорять воздушную стихию вместе со сборником "Черный аист", Виктория Стах будет зажигать огненными стихами из сборника "Шиза", а Олег Рыбак показывать, как течет вода его стихах из сборника "Идентификация". Это будет действительно необычная поэтическая вечеринка!

Где? Кинотеатр "Лира" (г.. Киев, ул. Большая Житомирская, 40)

Кинотеатр "Лира" (г.. Киев, ул. Большая Житомирская, 40) Когда? 8 октября, 19:00

8 октября, 19:00 Вход - свободный

- свободный Участники: Иван Андрусяк, Олег Рыбак, Виктория Стах

Событие на ФБ - https://www.facebook.com/events/507281330126646/

Подробнее о поэтическом проект "Стихии", который состоит из четырех сборников (издательство "Легенда"):

Иван Андрусяк "Черный аист" - Воздух

Автор о сборке: "В последние годы меня больше знают как детского писателя - однако« взрослые »стихи и дальше ко мне приходят. Правда, я уже научился далеко не все из них записывать. Большинство просто отпускаю - пусть летят, стихам на свободе лучше ... но это - записал. Наверное, потому, что в каждом из них я вижу несколько достаточно важно для того, чтобы вам это сказать. И чтобы вы это услышали ... "

Василий Шкурган "Диправди" - Земля

Эта книга отчетливо демонстрирует неисчерпаемые возможности украинского языка. Современная поэтика, яркая метафорика, эффектная лексическая и евфоничних игра, глубина смыслов и эмоциональных реакций - и все это гуцульским диалектом. Так пишет Василий Шкурган - не "экзотический" на первый взгляд, а на самом деле один из самых интересных современных украинских поэтов.

Виктория Стах "Шиза" - Огонь

Этим стихам почти тридцать лет, и составили их "несколько авторов". Почему в кавычках? Ведь на самом деле все эти поэты - псевдонимы Виктории Стах, которая 1990 решила нарушить тогдашние поэтические стереотипы и сконструировала поэтов с разными и довольно необычными амплуа. Цели - эпатировать тогдашнюю литературную публику - Виктория добилась, вызвав своим поэтическим артефактом шквал вполне полярных реакций читателей - от возмущения до восторга. Среди эротических (или псевдоеротичних) поэтесс с этой литературной мистификации выбивался только Вихтир Остап - «автор» палиндромонив, то есть текстов, читаемых одинаково от начала до конца и от конца к началу.

Олег Рыбалка "Идентификация" - вода

В мире приходит после постмодерна, когда фактически завершается распад всех структур, человеку очень важно понять, кто она, где оказалась и с чем осталась - что для нее все еще является ценностью и почему? Поэтические размышления об этом и составили книгу "Идентификация" писателя Олега Рыбаки, автора известной антиутопии "Игра в жизнь" (премия "Глиняный кот" за лучший фэнтезийный роман).