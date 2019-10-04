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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" два торговых центра

В Киеве "заминировали" два торговых центра


фото: digests.nhub
Аноним сообщил в полицию о минировании ТЦ "Алладин" и "Пирамида", расположенных в Дарницком районе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Аноним сообщил в полицию о минировании двух ТЦ "Алладин" и "Пирамида", расположенных в Дарницком районе. На место выехали кинологи, взрывотехники и патрульные.

Решается вопрос об эвакуации людей из помещения.

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