В Грузии вызывают на допрос журналиста, обругавшего Путина
4 октября, 2019, 20:10
Журналиста Георгия Габунию, который в эфире "Рустави 2" нецензурной бранью обругал российского президента Владимира Путина, вызывают на допрос в Генпрокуратуру Грузии
Об этом сообщают грузинские СМИ.
В рамках расследования по факту превышения служебных обязанностей против интересов "Рустави 2", присвоения средств госкомпании в крупных размерах с использованием служебного положения, в Генпрокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния.
Допросят журналиста 7 октября. В то же время 5 октября на допрос также ждут бывшего главу информационного отдела "Рустави 2" Нодара Меладзе.
- Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.
- Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который обругал Путина. Против журналиста Георгия Габуния также подали судебный иск за нанесенные финансовые убытки телекомпании.
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