В Грузии вызывают на допрос журналиста, обругавшего Путина

4 октября, 2019, 20:10

Журналиста Георгия Габунию, который в эфире "Рустави 2" нецензурной бранью обругал российского президента Владимира Путина, вызывают на допрос в Генпрокуратуру Грузии

Об этом сообщают грузинские СМИ.

В рамках расследования по факту превышения служебных обязанностей против интересов "Рустави 2", присвоения средств госкомпании в крупных размерах с использованием служебного положения, в Генпрокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния.

Допросят журналиста 7 октября. В то же время 5 октября на допрос также ждут бывшего главу информационного отдела "Рустави 2" Нодара Меладзе.