В Еврокомиссии назвали дату следующего раунда трехсторонних газовых переговоров
4 октября, 2019, 12:59
Новый раунд трехсторонних газовых переговоров между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоится 28 октября
Об этом написал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович в Twitter.
"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной 28 октября, опираясь на прогресс, достигнутый в начале этого месяца", - отметил он.
- 19 сентября во Брюсселе состоялся третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года
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