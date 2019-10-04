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Espreso.tvОбществоВ Еврокомиссии назвали дату следующего раунда трехсторонних газовых переговоров

В Еврокомиссии назвали дату следующего раунда трехсторонних газовых переговоров


фото: REUTERS
Новый раунд трехсторонних газовых переговоров между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоится 28 октября

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович в Twitter.

"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной 28 октября, опираясь на прогресс, достигнутый в начале этого месяца", - отметил он.

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