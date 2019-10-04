В Англии могут вновь появиться стоячие трибуны

4 октября, 2019, 20:59

Английские клубы планируют вернуть на местные стадионы стоячие трибуны

Об этом сообщает Daily Mail.

Английские клубы, которые выступают в Премьер-лиге и чемпионшипе, рассматривают вариант с возвращением стоячих трибун на местные стадионы. Однако все зависит от решения британского парламента, его согласия на такое нововведение.

Стоящий вид трибун запрещен в Англии еще с ХХ века, что связано с трагедией, которая произошла 15 апреля 1989 г., когда из-за давки на стоячих трибунах стадиона "Гиллсборго" перед началом полуфинального матча Кубка Англии по футболу между "Ливерпулем" и " Ноттингем Форест "погибли 96 человек, и более 760 получили ранения.