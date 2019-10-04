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Espreso.tvОбществоУволенному из плена РФ Бекирову сделали еще одну операцию

Уволенному из плена РФ Бекирову сделали еще одну операцию


фото: ukrinform
Уволенному политзаключенному крымскотатарском активисту Эдему Бекирову сделали еще одну операцию

Об этом рассказала его жена Гульнара Бекирова Укринформа .

"Сделали еще одну операцию, стентирование сосудов ног", - отметила Бекирова.

По ее словам, операция была необходима, поскольку пребывание в тюрьме повлияло на состояние мужа.

Что касается психологического состояния, то, как отметила Бекирова, очень хорошо, что освобожденные с российского заключения украинцы могли находиться в больнице вместе с родными.

"Очень хорошо, что вместе с ребятами были их родные, я была там 2 недели и это было очень хорошо, что все были вместе. Они приходили друг к другу, общались с ними работали психологи первые 10 дней", - отметила Бекирова.

Госпожа Гульнара рассказала, что в бывших политзаключенных глубокая психологическая травма, но они между собой обсуждают, что необходимо сделать, чтобы освободить из плена РФ других политзаключенных.

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