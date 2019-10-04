Украинские военные спасатели впервые прыгнули с парашютом на Говерлу. Фото

4 октября, 2019, 09:21

Впервые за годы независимости украинские военные спасатели осуществили прыжки с парашютом на самую высокую точку Украины - гору Говерлу

Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что тренировка состоялась в рамках сборов со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной служб частей армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которые проходят на базе отдельной бригады армейской авиации.

Прыжки осуществляли в максимально сложных условиях: при сильном ветре, кучевых облаков, с высоты 3500 метров на площадку приземления на уровне чуть выше в 2 километрах и с нижней кромкой облачности - 2300 метров. Фактически на этой высоте (2,3 км) парашютисты-спасатели возникали из-за туч, рассматривали, где они и куда несет их ветер, и самое главное - имели чуть более 200 м или считанные секунды на принятие оптимального решения: как и где им лучше приземлиться.

То есть, как говорят парашютисты, площадка приземления был неподготовленный.