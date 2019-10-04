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Espreso.tvМирТейлор назвал "безумным" задержание Трампом помощи Украине, - расшифровки разговоров

Тейлор назвал "безумным" задержание Трампом помощи Украине, - расшифровки разговоров


фото: ua.usembassy
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считал "сумасшедшим" решение о задержании военной помощи для страны

Это следует из текстовых сообщений , опубликованных следственными Палаты представителей после показаний экс-спецпридставника Госдепа США по Украине Курта Волкера.

В сообщении от 9 сентября после новостей о том, что администрация Трампа задержит военную помощь для Киева, Тейлор обсудил важность сообщения, которое Вашингтон посылает в Киев.

"Месседж, который мы посылаем украинцам (и россиянам) этим решением с военной помощи - ключевой. Задержкой мы уже пошатнули веру в нас. По-моему, это кошмарный сценарий", - сказал Тейлор в текстовом сообщении Гордону Сондленду, американскому послу в Европейском Союзе.

"Как я раньше сказал по телефону, я считаю сумасшедшим задерживать военную помощь за помощь в политической кампании", - сказал Тейлор в другом сообщении.

Сондленд ответил, что считает, что Тейлор ошибся относительно намерений Трампа, сказав, что Трамп хотел отказаться от помощи из-за беспокойства о коррупции в Украине.

После разговора с Трампом Сондланд выслал своим собеседникам текстовое сообщение о том, что равноценного обмена (то есть предоставление военной помощи в обмен на начало расследования в отношении Байдена) не будет, добавив: "Предлагаю остановить обсуждение текста".

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