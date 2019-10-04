Тейлор назвал "безумным" задержание Трампом помощи Украине, - расшифровки разговоров
Это следует из текстовых сообщений , опубликованных следственными Палаты представителей после показаний экс-спецпридставника Госдепа США по Украине Курта Волкера.
В сообщении от 9 сентября после новостей о том, что администрация Трампа задержит военную помощь для Киева, Тейлор обсудил важность сообщения, которое Вашингтон посылает в Киев.
"Как я раньше сказал по телефону, я считаю сумасшедшим задерживать военную помощь за помощь в политической кампании", - сказал Тейлор в другом сообщении.
Сондленд ответил, что считает, что Тейлор ошибся относительно намерений Трампа, сказав, что Трамп хотел отказаться от помощи из-за беспокойства о коррупции в Украине.
После разговора с Трампом Сондланд выслал своим собеседникам текстовое сообщение о том, что равноценного обмена (то есть предоставление военной помощи в обмен на начало расследования в отношении Байдена) не будет, добавив: "Предлагаю остановить обсуждение текста".
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