Террористы "ДНР" приговорили к 30 годам тюрьмы бойца ВСУ Воскобойника
4 октября, 2019, 15:07
"Суд" бандитской группировки "ДНР" вынес приговор военнослужащему ВСУ Владимиру Воскобойнику 30 лет тюремного заключения
Об этом пишет "Патриот Донбасса" .
"Власть "ДНР" инкриминирует украинскому бойцу "обучение для проведения террористической деятельности", "насильственный захват власти", "подготовку и реализацию диверсионно-разведывательных мероприятий", "неправомерное пересечение государственной границы", "противозаконную покупку и хранение боевого оружия".
Владимир Воскобойник - военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады ВСУ, попал в плен к террористам конце мая 2018 года и до сих пор находится у боевиков в плену.
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