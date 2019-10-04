Террористы "ДНР" приговорили к 30 годам тюрьмы бойца ВСУ Воскобойника

4 октября, 2019, 15:07

"Суд" бандитской группировки "ДНР" вынес приговор военнослужащему ВСУ Владимиру Воскобойнику 30 лет тюремного заключения

Об этом пишет "Патриот Донбасса" .

"Власть "ДНР" инкриминирует украинскому бойцу "обучение для проведения террористической деятельности", "насильственный захват власти", "подготовку и реализацию диверсионно-разведывательных мероприятий", "неправомерное пересечение государственной границы", "противозаконную покупку и хранение боевого оружия".

Владимир Воскобойник - военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ривненской механизированной бригады ВСУ, попал в плен к террористам конце мая 2018 года и до сих пор находится у боевиков в плену.