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Espreso.tvОбществоСумской горсовет обратился к Зеленскому по недопущению воплощения "формулы Штайнмайера"

Сумской горсовет обратился к Зеленскому по недопущению воплощения "формулы Штайнмайера"

Депутаты городского совета Сум обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде по недопущению капитуляции, которую депутаты видят в осуществлении так называемой "формулы Штайнмайера"
Об этом сообщает сайт Сумского горсовета.
 
За обращение проголосовали 23 депутата.
 
По их мнению, намерения реализовать формулу - сдача национальных интересов и начало капитуляции Украины в войне с РФ.
 
Горсовет призывает патриотические силы, представленные в парламенте, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как Закон об особом статусе Донбасса.
 
Президенту депутаты предлагают организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии по поводу переговоров о мире на Донбассе.
 
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