Сумской горсовет обратился к Зеленскому по недопущению воплощения "формулы Штайнмайера"

4 октября, 2019, 17:52

Депутаты городского совета Сум обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде по недопущению капитуляции, которую депутаты видят в осуществлении так называемой "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает сайт Сумского горсовета.

За обращение проголосовали 23 депутата.

По их мнению, намерения реализовать формулу - сдача национальных интересов и начало капитуляции Украины в войне с РФ.

Горсовет призывает патриотические силы, представленные в парламенте, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как Закон об особом статусе Донбасса.

Президенту депутаты предлагают организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии по поводу переговоров о мире на Донбассе.