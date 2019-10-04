Стало известно имя нового возможного тренера "Барселоны"

4 октября, 2019, 15:31

Испанскую "Барселону" может возглавить аргентинский специалист Марсело Гальярдо

Об этом сообщает TNT Sport LA y twitter.

Руководство испанской "Барселоны" недовольно игрой команды в национальном чемпионате и в групповом раунде Лиги чемпионов, поэтому активно ищет замену главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

Приоритетным кандидатом на замену испанцу является аргентинский специалист Марсело Гальярдо, который на данный момент тренирует "Ривер Плейт". Контракт тренера с аргентинским клубом рассчитан еще на 2 года и завершит действие летом 2021 года.

После 7 стартовых туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 4-е место и имеет в активе 13 очков.

La #PrimeraTapa del día es para una primicia de @fczyz Marcelo Gallardo es el principal candidato para dirigir al Barcelona BOM-BA-ZO pic.twitter.com/2XqXVUU6pX - TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 4 октября 2019 г.