 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно имя нового возможного тренера "Барселоны"

Стало известно имя нового возможного тренера "Барселоны"


фото: REUTERS
Испанскую "Барселону" может возглавить аргентинский специалист Марсело Гальярдо

Об этом сообщает TNT Sport LA y twitter.

Руководство испанской "Барселоны" недовольно игрой команды в национальном чемпионате и в групповом раунде Лиги чемпионов, поэтому активно ищет замену главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

Приоритетным кандидатом на замену испанцу является аргентинский специалист Марсело Гальярдо, который на данный момент тренирует "Ривер Плейт". Контракт тренера с аргентинским клубом рассчитан еще на 2 года и завершит действие летом 2021 года.

После 7 стартовых туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 4-е место и имеет в активе 13 очков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать