США и Черногория подпишут крупнейшую военную сделку, - Помпео

4 октября, 2019, 16:50

США и Черногория подпишут двустороннее военное соглашение по поставкам вооружений

Об этом сообщает Reuters.

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, будущее соглашение будет самым большим соглашением между Америкой и Черногорией.

"США рассчитывают на поставку легких тактических транспортных средств на сумму 36 млн долларов нашем союзнику по НАТО, как только будет заключено это соглашение", - сообщил Помпео.

Также госсекретарь США отметил помощь Черногории в области разведки.

"Нам удалось разработать патч против новейшего российского вредоносного программного обеспечения, которое теперь защищает миллионы устройств по всему миру", - сказал Помпео.

Госсекретарь США в ходе своего первого официального визита в Черногорию также заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку Черногории на пути присоединения к Европейскому Союзу.

Со своей стороны, президент Черногории Мило Джуканович отметил, что Черногория как член Североатлантического альянса остается надежным партнером США в регионе.

Американский госсекретарь встретился и с премьер-министром Черногории Душко Марковичем и с министром иностранных дел Срджан Дармановичем. В ходе встречи он напомнил, что Черногория является малой нацией, но играет важную роль в регионе.

Он добавил, что народы и страны региона должны сами принимать решение о своем пути, включая вступление в НАТО. Председатель черногорского правительства подчеркнул, что его власть продолжает борьбу против организованной преступности и коррупции, также реформу правосудия и прилагает усилия для расширения свободы слова. Присутствие США и ЕС в регионе, по его словам, имеет стратегическое значение.