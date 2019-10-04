Сорвалась поездка на форум в Калифорнию США не дали визы российским дипломатам
Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
"Практика задержки с выдачей российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз получила широкий и, к сожалению, регулярный характер", - сказала Захарова.
"Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", - добавила пресс-секретарь МИД РФ.
Российская крепость Форт-Росс в северной части Калифорнии просуществовала с 1812 до 1841 года.
Ранее США отказали в визах десяти членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН. Среди них были член Совета Федерации Константин Косачев и руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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