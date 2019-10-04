Сорвалась поездка на форум в Калифорнию США не дали визы российским дипломатам

4 октября, 2019, 15:02

В США не пустили российских дипломатов для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс" из-за невыдачи виз

Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"Практика задержки с выдачей российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз получила широкий и, к сожалению, регулярный характер", - сказала Захарова.

"Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", - добавила пресс-секретарь МИД РФ.

Захарова отметила, что площадкой для этого формата служит бывшая крепость российских первопроходцев в Калифорнии.

Российская крепость Форт-Росс в северной части Калифорнии просуществовала с 1812 до 1841 года.

Ранее США отказали в визах десяти членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН. Среди них были член Совета Федерации Константин Косачев и руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.