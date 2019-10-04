Следователя Нацполиции, по которому ГБР расследует производства, избрали на должность в Бюро
4 октября, 2019, 16:09
Комиссия ГБР избрала следователем фигуранта дела об украденной агротехнике, которое расследует именно Госбюро
Об этом сообщает Bihus.Info.
Речь идет о Николае Цыбе. ГБР расследует производство, открытое из-за его действий. В 2018 году Цыба изъял технику, удобрения и культуры у предпринимателя при осмотре, проведенном без санкции судьи. Впоследствии Цыба вернул технику и имущество в полном объеме.
По оценкам пострадавшего, следователь Цыба потерял доказательства на сумму более $150 тыс.
В августе 2019-го комиссия ГБР выбрала Цыбу на должность следователя Киевского теруправления ГБР - в отдел по расследованию преступлений в сфере коррупции. То есть именно той категории преступлений, в которой сейчас расследуются действия Цыбы.
В результате комиссия рекомендовала директору Бюро Роману Трубе назначить Цыбу в ГБР.
Заявитель по делу ГБР об исчезновении техники, изъятой Цыбой, письмом проинформировал директора ГБР Романа Трубу о производстве в отношении будущего следователя.
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