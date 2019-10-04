Следователя Нацполиции, по которому ГБР расследует производства, избрали на должность в Бюро

4 октября, 2019, 16:09

Комиссия ГБР избрала следователем фигуранта дела об украденной агротехнике, которое расследует именно Госбюро

Речь идет о Николае Цыбе. ГБР расследует производство, открытое из-за его действий. В 2018 году Цыба изъял технику, удобрения и культуры у предпринимателя при осмотре, проведенном без санкции судьи. Впоследствии Цыба вернул технику и имущество в полном объеме.

По оценкам пострадавшего, следователь Цыба потерял доказательства на сумму более $150 тыс.

В августе 2019-го комиссия ГБР выбрала Цыбу на должность следователя Киевского теруправления ГБР - в отдел по расследованию преступлений в сфере коррупции. То есть именно той категории преступлений, в которой сейчас расследуются действия Цыбы.

В результате комиссия рекомендовала директору Бюро Роману Трубе назначить Цыбу в ГБР.

Заявитель по делу ГБР об исчезновении техники, изъятой Цыбой, письмом проинформировал директора ГБР Романа Трубу о производстве в отношении будущего следователя.