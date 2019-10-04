 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСледователя Нацполиции, по которому ГБР расследует производства, избрали на должность в Бюро

Следователя Нацполиции, по которому ГБР расследует производства, избрали на должность в Бюро


фото: dbr.gov.ua
Комиссия ГБР избрала следователем фигуранта дела об украденной агротехнике, которое расследует именно Госбюро
Об этом сообщает Bihus.Info.
 
Речь идет о Николае Цыбе. ГБР расследует производство, открытое из-за его действий. В 2018 году Цыба изъял технику, удобрения и культуры у предпринимателя при осмотре, проведенном без санкции судьи. Впоследствии Цыба вернул технику и имущество в полном объеме.
 
По оценкам пострадавшего, следователь Цыба потерял доказательства на сумму более $150 тыс.
 
В августе 2019-го комиссия ГБР выбрала Цыбу на должность следователя Киевского теруправления ГБР - в отдел по расследованию преступлений в сфере коррупции. То есть именно той категории преступлений, в которой сейчас расследуются действия Цыбы.
В результате комиссия рекомендовала директору Бюро Роману Трубе назначить Цыбу в ГБР.
 
Заявитель по делу ГБР об исчезновении техники, изъятой Цыбой, письмом проинформировал директора ГБР Романа Трубу о производстве в отношении будущего следователя.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

4 октября, 2019 пятница

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать