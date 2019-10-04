Россияне обстреляли из гранатомета участок разведения сил в Богдановке
4 октября, 2019, 20:25
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.
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