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Espreso.tvОбществоРоссияне обстреляли из гранатомета участок разведения сил в Богдановке

Россияне обстреляли из гранатомета участок разведения сил в Богдановке

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

 

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