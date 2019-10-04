РФ на Донбассе пополняет оккупационные войска за счет преступников, - разведка

4 октября, 2019, 15:03

Российское оккупационное командование на Донбассе набирает в ряды незаконных вооруженных формирований людей, совершивших тяжкие преступления

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В связи с ростом уровня неукомплектованности разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ командование российских оккупационных войск принимает меры по их пополнению за счет призыва лиц, которые ранее были уволены с военной службы за совершение преступлений, в т.ч. тяжелых ", - говорится в сообщении.

С начала суток 4 октября российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины, в том числе с применением запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, выпустив всего 30 мин.

Также оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы и гранатометы других систем, вооружения БМП и стрелковое оружие.