РФ на Донбассе пополняет оккупационные войска за счет преступников, - разведка
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В связи с ростом уровня неукомплектованности разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ командование российских оккупационных войск принимает меры по их пополнению за счет призыва лиц, которые ранее были уволены с военной службы за совершение преступлений, в т.ч. тяжелых ", - говорится в сообщении.
С начала суток 4 октября российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины, в том числе с применением запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, выпустив всего 30 мин.
Также оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы и гранатометы других систем, вооружения БМП и стрелковое оружие.
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