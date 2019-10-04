Разведение войск: освобожденные Широкино, Пески и Гранитное могут стать "серыми", - СМИ

4 октября, 2019, 16:00

Разведение планируется не только в Богдановке и Золотом, а в гораздо большем перечне населенных пунктов

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Радио Донбас.Реалии" со ссылкой на собственные источники.

В распоряжение журналистов попал один из вариантов разведения войск в Донбассе. По нему, "серыми" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты.

Богдановка и Золотое - эти две точки, официально заявленные украинскими властями как следующие места разведения сил и средств между Украиной и подконтрольными России боевиками. На днях Министерство обороны объяснило, как действовать, если Россия и ее группировки будут осуществлять там провокации или займут освободившиеся Киевом позиции. Еще в одной точке - Станице Луганской - разведение уже произошло, и сегодня, 4 октября, там запустили временный мост. События развиваются очень быстро.

Издание пишет, что разведение планируется в гораздо большем перечне населенных пунктов. В их распоряжении оказался вариант карты разведения войск в Донецкой и Луганской областях, согласно которому так называемая "буферная", или "серая" зона будет проходить по всей линии фронта: на одних участках она будет шире, на других - простираться в обе стороны всего на несколько километров.

По словам источника, карта является предварительной и может быть дополнена или изменена. По проекту карты, в демиллитаризированную зону полностью войдут, в частности, такие населенные пункты: Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Екатериновка и Гранитное. Частично демиллитаризированными будут, в частности, Талаковка, Бердянское, Старогнатовка и Зайцево (т.е. линия пройдет прямо по ним).

Отмечается, что то, что этот вариант рассматривается во власти, косвенно подтверждают и слова министра иностранных дел Вадима Пристайко в кулуарах саммита YES 14 сентября. Он заявил, со Владимир Зеленский инициирует разведение сил и средств на Донбассе по всей линии разграничения: "Президент Зеленский обращается ко всем с идеей развести (войска, - ред.) вдоль всей линии. Все 400 км", - сказал Пристайко. Сейчас официально протяженность линии разведения составляет 3 километра.

"Жители поселков, которые могут отойти в ничейную полосу или быть разделенными пополам, являются гражданами Украины. Последние годы они проживали хоть и на передовой, но в зоне действия украинского закона и рассчитывали на помощь военных. Полоса не может быть ничьей, кто должен осуществлять контроль там. По словам компетентных собеседников в силовых ведомствах, это может быть полиция и Национальная гвардия, поскольку они не являются военными формированиями и могут иметь право находиться в демиллитаризированной зоне ", - отмечают в издании.

Однако до сих пор - в серой зоне "старого образца" - украинских правоохранителей не было, были лишь случаи, когда там действовали диверсионные группы российских наемников или когда украинская армия решала занять эти позиции. Тогда сделать это было нельзя, ведь серой зоны не было в документах и территория была по "Минску" украинской. Теперь, после договоренностей о разведении, границы отвода будут четко зафиксированы на бумаге и пересекать их военным - нельзя.

В Пресс-служба полиции Донецкой области объяснили, что все вопросы, касающиеся деятельности в зоне военных действий, находятся в ведении штаба ООС. В штабе Операции объединенных сил пока не располагают информацией об управлении демиллитаризированной зоной, которую могут озвучить для широкой публики: в пресс-центре штаба объяснили, что пока единственная структура, которые имеет доступ к серой зоне, - украинская сторона в Общем центре координации и контроля за прекращением огня.

Заместитель командующего Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь на вопрос, существует ли план разведения вдоль всей линии фронта, ответил: рассматривать другие участки действительно могут, но - в будущем.

Военный считает, что такого масштабного разведения не произойдет, по крайней мере, до весны. Далее - это вопрос переговоров.

Польза от разведения войск в Министерстве обороны и Генштабе объясняют тем, что это сделает невозможным использование стрелкового оружия, а следовательно, позволит сохранить жизнь военным и обезопасить мирное население.

Хотя оппоненты этого решения говорят о том, что в серой зоне, наоборот, активизируются российские гибридные силы или их диверсионно-разведывательные группы и это станет опасным и для государства, и для местных жителей, особенно - тех, кто открыто поддерживал украинскую сторону в конфликте .

Фактически это уже происходит в Станице Луганской, где в новой демиллитаризированной зоне неоднократно фиксировали пребывание членов вооруженных группировок, но Украина войска не развернула и продолжает ремонтировать переправу.