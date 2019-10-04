"Слуга" Мурдо о заместителе генпрокурора Каська: "Слабый, отпи *** ся не мог"
4 октября, 2019, 14:13
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Мурдо переписывался в мессенджере относительно заместителя генерального прокурора Виталия Каська
Переписка попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
С телефона Мурдия видны следующие сообщения:
- "В зак. читаю ничего .... что ты говорил. Хотя возможно где-то между сроками читать нужно"
- "Привет! Что-то Каськив заместитель генпрокурора слабоват. Его там грузили сегодня. Характером слаб, отпиздиться не мог!"
- "По с. Гатном ничего не нашли"
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