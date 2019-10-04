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Espreso.tvОбщество"Слуга" Мурдо о заместителе генпрокурора Каська: "Слабый, отпи *** ся не мог"

"Слуга" Мурдо о заместителе генпрокурора Каська: "Слабый, отпи *** ся не мог"


фото: my.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Мурдо переписывался в мессенджере относительно заместителя генерального прокурора Виталия Каська

Переписка попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

С телефона Мурдия видны следующие сообщения:

  • "В зак. читаю ничего .... что ты говорил. Хотя возможно где-то между сроками читать нужно"
  • "Привет! Что-то Каськив заместитель генпрокурора слабоват. Его там грузили сегодня. Характером слаб, отпиздиться не мог!"
  • "По с. Гатном ничего не нашли"

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