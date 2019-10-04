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Espreso.tvОбщество"Пусть даст государству кредит": Арахамия предлагает Дубинскому продать машины

"Пусть даст государству кредит": Арахамия предлагает Дубинскому продать машины

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на намек народного депутата Александра Дубинского о зависимости нынешней власти от прямых указаний МВФ

Об этом Арахамия заявил в кулуарах парламента, передает "Прямой".

"Господин Дубинский хочет профинансировать транш (МВФ, - ред.) за свой счет. Выглядит так, как будто так. У него автопарк большой, я слышал. Думаю, он продаст машины и даст государству кредит вместо МВФ, и все будет нормально. Я просто жду, когда он продаст свои автомобили, и передаст это на специализированный счет госбюджета, и мы скажем МВФ "до свидания!" - отметил Арахамия.

В свою очередь, Дубинский в соцсети прокомментировал слова Арахамии.

"В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?" - написал нардеп в своем Facebook.

  • Ранее Александр Дубинский предложил переименовать партию в "Слугу МВФ".
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