"Посоветоваться по спорным вопросам": Скалецкая пригласила медиатора для налаживания диалога в Минздраве

4 октября, 2019, 17:55

Министр здравоохранения провела переговоры с Национальной ассоциацией медиаторов Украины для получения экспертной поддержки в проведении диалога внутри МЗ

Об этом Зоряна Скалецкая написала в Facebook.

"Я пригласила медиаторов посоветоваться по спорным вопросам в коллективе, - сообщила министр.

Она провела переговоры с Национальной ассоциацией медиаторов Украины для получения экспертной поддержки в проведении диалога внутри МЗ между сторонами, у "которых возник личный конфликт".

"Участие нейтральных профессиональных медиаторов, фасилитаторов диалога, имеет особое значение. Готовимся к проведению специальной работы со всеми конфликтующими сторонами", - написала она.

Скалецкая отметила, что сейчас "чрезвычайно важно искреннее и добросовестное участие представителей всех в этом процессе, даже если мы понимаем, что не будет просто и быстро".

"Наша общая цель - эффективная система здравоохранения для каждого украинца. Распри необходимо профессионально уладить и совместно продолжать реформу", - добавила она.

На днях в Минздраве произошел скандал. 2 октября госслужащие МЗ встретились с министром Зоряной Скалецкой, но вместо диалога состоялся 9-минутный монолог руководительницы министерства

Заместитель министра Михаил Загрийчук оказывал давление на гендиректора директората медицинских услуг Оксану Сухорукову, заставляя ее уволиться. Использовал формулировки, работать надо "по понятиям".