"Посоветоваться по спорным вопросам": Скалецкая пригласила медиатора для налаживания диалога в Минздраве
Об этом Зоряна Скалецкая написала в Facebook.
"Я пригласила медиаторов посоветоваться по спорным вопросам в коллективе, - сообщила министр.
Она провела переговоры с Национальной ассоциацией медиаторов Украины для получения экспертной поддержки в проведении диалога внутри МЗ между сторонами, у "которых возник личный конфликт".
"Участие нейтральных профессиональных медиаторов, фасилитаторов диалога, имеет особое значение. Готовимся к проведению специальной работы со всеми конфликтующими сторонами", - написала она.
Скалецкая отметила, что сейчас "чрезвычайно важно искреннее и добросовестное участие представителей всех в этом процессе, даже если мы понимаем, что не будет просто и быстро".
"Наша общая цель - эффективная система здравоохранения для каждого украинца. Распри необходимо профессионально уладить и совместно продолжать реформу", - добавила она.
На днях в Минздраве произошел скандал. 2 октября госслужащие МЗ встретились с министром Зоряной Скалецкой, но вместо диалога состоялся 9-минутный монолог руководительницы министерства
Заместитель министра Михаил Загрийчук оказывал давление на гендиректора директората медицинских услуг Оксану Сухорукову, заставляя ее уволиться. Использовал формулировки, работать надо "по понятиям".
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