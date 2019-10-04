Представитель Путина заявил, что РФ стремится к обмену "всех на всех"
4 октября, 2019, 13:13
Работа в этом направлении продолжается
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает российское информационное агентство ТАСС.
"Москва стремится к обмену" всех на всех "задержанных с Киевом", - сказал он.
"В России были бы рады обменять" всех на всех ", это должно быть конечной целью. Все это зависит от готовности обеих сторон (Москвы и Киева, - ред.). Определенная работа в этом контексте продолжается", - добавил Песков.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными на следующей неделе.
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