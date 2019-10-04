Представитель Путина заявил, что РФ стремится к обмену "всех на всех"

4 октября, 2019, 13:13

Работа в этом направлении продолжается

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает российское информационное агентство ТАСС.

"Москва стремится к обмену" всех на всех "задержанных с Киевом", - сказал он.

"В России были бы рады обменять" всех на всех ", это должно быть конечной целью. Все это зависит от готовности обеих сторон (Москвы и Киева, - ред.). Определенная работа в этом контексте продолжается", - добавил Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными на следующей неделе.