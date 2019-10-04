Предприниматель из Днепра рассказал, как тратит выигранные в лотерею более 6 млн гривен

4 октября, 2019, 10:35

Уже два года как миллионер! Более 6 млн гривен выиграл предприниматель из Днепра в государственной лотереи "Мегалот"

Евгений Зеленский сделал выигрышную ставку на 6 чисел из 42-х в 2017 году ... и стал мультимиллионером! Он играет уже 5 лет. Говорит, что раньше выигрывал и сто, и несколько тысяч гривен. Но на этот раз фортуна улыбнулась по-настоящему. Благодаря тому, что играл за системной ставке, Евгению удалось сорвать немалую денежную сумму - более 6170000 гривен.

Узнав о выигрыше, человек приехал в Киев по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л.". Новоиспеченный богатой принял участие в телевизионном розыгрыше лотереи "Мегалот", где ему и вручили чек на кругленькую сумму. В телестудии человек рассказал, что планирует тратить деньги на покупку дома и образование детей.

Кроме съемок в любимой лотереи, на супругов с Днепра ожидала эксклюзивная подарочная развлекательная программа "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ", которая предусматривала целый ряд незабываемых развлечений и впечатлений в течение двух дней. В частности мультимиллионеры получили персональную экскурсию по Киеву, передвигались по городу исключительно на белом лимузине, посещали статусные рестораны столицы, ужинали с Ириной Фроловой - ведущей "Мегалот" - и стали главными героями профессиональной фотосессии. А настоящей изюминкой программы для Есть вгена и его жены Ольги стало посещение загородного стрелкового клуба, где глава семейства Зеленских смог пострелять из огнестрельного оружия и испытать собственную меткость на полигоне.

Жена Евгения заверила, что в Киеве их встретили веселые и приветливые люди, а в целом отдых им очень понравился.

На выигранные деньги семья Зеленских уже успела приобрести квартиру, сделать в ней ремонт, отправиться в длительную поездку Карпатами всей семьей и даже обеспечить образование дочери. Но, несмотря на выигранные средства, супруги верит, что фортуна когда улыбнется им снова, поэтому продолжают играть в государственную лотерею "Мегалот" от "М.С.Л.".