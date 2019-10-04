Право прослушки для НАБУ и ГБР: Рада приняла изменения в УПК

4 октября, 2019, 14:41

Народные депутаты приняли в повторном втором чтении проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс №1009

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Законом, в частности, вносятся изменения в ряд статей Уголовного процессуального кодекса Украины, в законы "О судебной экспертизе", "О радиочастотном ресурсе Украины", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры "и другие.

Финальная редакция законопроекту не содержит норм, которые бы позволили проводить обыски или прослушку народных депутатов без согласия Верховной Рады.

Вместе с тем, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), и органов безопасности.

Сейчас если против украинца хотят выполнить процессуальное действие, требующее согласования прокурора или суда, то такое согласование необходимо и за рубежом тоже. Согласно этому законопроекту, по умолчанию процессуальные действия против украинца за рубежом смогут проводить без такого согласования - разве что это предусмотрено международным договором или является обязательным условием предоставления такого вида помощи по законодательству запрашиваемой стороны. При этом срок действия такого разрешения не ограничивается, а должным образом заверенная копия разрешения приобщается к материалам запроса.

НАБУ предоставили право снимать не только гласных, но и негласных работников. Для этого будут создавать отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро.

Директор Национального бюро будет утверждать штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, смету НАБУ.

Согласно документу в НАБУ сможет быть не более 500 человек командного состава (вместе с тем, предельная численность центрального и территориальных управлений Национального бюро остается на уровне 700 человек).

По новым правилам уголовное производство не закрывают, когда всплыли сроки давности привлечения к ответственности, если речь идет об особо тяжком преступлении против жизни или здоровья лица или преступление, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Законопроект позволит следственному судье по ходатайству стороны защиты привлекать эксперта или экспертов для проведения экспертизы. При этом следователь и прокурор "обязаны обеспечить проведение экспертизы", а не обращаться по этому к следственному судье.

Предполагается, что сторона защиты вправе самостоятельно договориться с экспертами по проведению экспертизы, в том числе обязательной. Если в стороны защиты недостаточно денег на эксперта, она может обратиться в этом к следственному судье.

Законопроект оставляет возможность обжаловать сообщение следователя и прокурора о подозрении.

Генпрокурор, его заместитель или исполняющий обязанности, руководитель региональной прокуратуры может поручить сообщить другим лицам о подозрении.

Вместе с тем, во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке постановления следственного судьи о применении меры пресечения в виде залога или об отказе в его применении.

При доработке из законопроекта изъяли норму, которая позволила бы следственному судье и суду при определении меры пресечения не определять размер залога в производстве о тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении.

Изымается норма о праве участников судебного производства ходатайствовать об объявлении обвинительного акта в полном объеме - то есть остается только краткое изложение обвинительного акта.

А суду предоставляется право ограничить продолжительность объявления краткого изложения обвинительного акта и искового заявления - "с учетом разумных сроков".

Устанавливается, что после объявления обвинения председательствующий должен предоставить стороне обвинения и стороне защиты право провозгласить вступительные речи. Во вступительной речи должны анонсировать доказательства и высказать позицию стороны.

Согласно проекту, соглашение о признании виновности может содержать условия применения специальной конфискации.

В протокол о задержании лица надо будет загружать файлы в случае, если на момент задержания не известны фамилия и имя лица.

Почти все нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.