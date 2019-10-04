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Espreso.tvОбществоПоражена уровнем цинизма и антигосударственной риторикой Третьяковой, - Фриз об идее забрать льготы у ветеранов-контрактников

Поражена уровнем цинизма и антигосударственной риторикой Третьяковой, - Фриз об идее забрать льготы у ветеранов-контрактников

Фракция "Европейская Солидарность" должна заметить, что подобные заявления Третьяковой недопустимы

Об этом народный депутат Ирина Фриз написала в Facebook.

Фриз заявила, что поражена уровнем цинизма и антигосударственной риторикой председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, народного депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой, которая планирует сокращение льгот для военнослужащих и ветеранов.

"Слуга" Третьякова считает, что в случае, когда военнослужащий пошел на контракт и (далее считаем необходимым предоставить прямую речь этого представителя власти) «сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, - это был его выбор и только так». То есть глава Комитета от слуг считает, что военнослужащим-контрактникам льготы не нужны", - пишет Фриз.

По ее словам, фракция "Европейская Солидарность" должна заметить, что подобные заявления недопустимы, и Третьякова должна выйти с публичными извинениями перед воинами-контрактниками.

"Экономия на военнослужащих и ветеранах заканчивается появлением российских триколоров на улицах наших городов. Пересмотр льгот военнослужащим таким образом наносит разрушительный удар по обороноспособности государства, мобилизационных планах, моральному состоянию защитников", - пояснила Фриз.

По ее мнению, такие заявления лишь подчеркивают планы властей по капитуляции и прекращении борьбы за суверенитет и территориальную целостность государства.

  • Напомним, что в партии "Слуга народа" хотят отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, если они служили по контракту. Об этом заявила председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

 

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