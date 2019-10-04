Польшу предварительно включили в программу безвиза со США
4 октября, 2019, 21:34
Государственный департамент Соединенных Штатов официально номинировал Польшу для включения в программу безвизового въезда
Об этом сообщает Радио Свобода.
Также об этом заявил журналистам сам Трамп. Он уточнил, что подписал бумаги о предварительном включении Польши в безвизовую программу.
"Это означает, что люди из Польши смогут свободно приезжать сюда, а люди отсюда - легко путешествовать туда и обратно. Люди из США и Польши смогут легко путешествовать между двумя странами", - сообщил он.
Пресс-служба Белого дома называет отмену визового режима важным шагом для укрепления отношений с Варшавой.
"Если Польша станет одной из стран безвизовой программы, ее граждане получат право на безвизовый въезд в США для бизнеса и туризма", - говорится в разъяснении.
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