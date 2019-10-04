Польшу предварительно включили в программу безвиза со США

4 октября, 2019, 21:34

Государственный департамент Соединенных Штатов официально номинировал Польшу для включения в программу безвизового въезда

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также об этом заявил журналистам сам Трамп. Он уточнил, что подписал бумаги о предварительном включении Польши в безвизовую программу.

"Это означает, что люди из Польши смогут свободно приезжать сюда, а люди отсюда - легко путешествовать туда и обратно. Люди из США и Польши смогут легко путешествовать между двумя странами", - сообщил он.

Пресс-служба Белого дома называет отмену визового режима важным шагом для укрепления отношений с Варшавой.

"Если Польша станет одной из стран безвизовой программы, ее граждане получат право на безвизовый въезд в США для бизнеса и туризма", - говорится в разъяснении.