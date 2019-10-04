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Espreso.tvОбществоПашинский: реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова

Пашинский: реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова


фото: glavcom
Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы, считает Пашинский

Об этом экс-нардеп Сергей Пашинский написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова", - считает Пашинский.

По словам Пашинского, экс-юрист Януковича считает его чуть ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести.

"Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты. Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось распрощаться с украденными активами", - добавил Пашинский.

Также Пашинский высказался по сути предъявленных обвинений.

"Уверен в своей правоте и законности действий. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя", - уверен он.

 

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