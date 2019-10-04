Оккупанты обстреляли Объединенные силы 41 раз, убит украинский военный
4 октября, 2019, 07:45
В четверг, 3 октября, российские войска в Донбассе 41 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб.
С начала суток 4 октября по состоянию на 7:00 захватчики трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.
Новость дополняется.
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