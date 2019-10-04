Ничего страшного пока не случилось: Сенцов прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

4 октября, 2019, 14:04

Украинский режиссер и освобожденный политзаключенный Олег Сенцов считает, что интересы Украины еще не сданы

Об этом он написал в Facebook.

"Страсбург постскриптум. Кроме деловых встреч и небольшой прогулки по городу, была еще прекрасная встреча с группой украинских туристов из Ивано-Франковска. Они не сразу, но признали во мне живого Сенцова, который, оказывается, тоже ходит по улицам", - пошутил режиссер.

Он поделился, что украинцы фотографировались, обнимались и кричали "Слава Украине!".

"Все наперебой комментируют подписания формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь только ее повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, я сам потяну покрышки под Банковую ", - отметил Сенцов.

Он отметил, что Путин вместе с европейцами будут пытаться заставить Зеленского на мир на их условиях.

"Посмотрим, что будет дальше", - добавил бывший политзаключенный.