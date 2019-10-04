НАПК откроет доступ к декларациям военных прокуроров
4 октября, 2019, 18:26
Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК раскрывает декларации военных прокуроров за весь период действия мер безопасности.
Согласно разъяснению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 г. по 4 октября 2019 г. и не будет закрывать их в дальнейшем .
Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке