НАПК откроет доступ к декларациям военных прокуроров

4 октября, 2019, 18:26

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК раскрывает декларации военных прокуроров за весь период действия мер безопасности.

Согласно разъяснению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 г. по 4 октября 2019 г. и не будет закрывать их в дальнейшем .

Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.