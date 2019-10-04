На выходных в Украине будет очень холодно, - синоптик Наталья Диденко

4 октября, 2019, 12:27

На выходных днем 7 + 12 градусов, ночью местами температура воздуха понизится до нуля или даже к "минусам", вероятные периодические дожди

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. В понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег", - предупредила Диденко.

В субботу юго-восток и восток Украины еще попытаются задержать теплую погоду, но в воскресенье и там после 20 градусов похолодает до + 12 + 16 градусов.

Дожди в субботу, 5 октября, наиболее вероятные в западных областях, "небольшими стайками" на Севере.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепре и районах до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.

В большинстве областей Центра дожди, если и возможны, то локально. В Донецкой области в субботу ожидается сухая погода.

В Киеве будет прохладно: + 11 + 14 градусов днем. Существенные дожди маловероятны, разве где-то какой-то локальный.

"В понедельник будет особенно холодно, ночью к небольшому мороза, днем 5 + 8 градусов", - отметила синоптик.