На выходных в Украине будет очень холодно, - синоптик Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. В понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег", - предупредила Диденко.
В субботу юго-восток и восток Украины еще попытаются задержать теплую погоду, но в воскресенье и там после 20 градусов похолодает до + 12 + 16 градусов.
Дожди в субботу, 5 октября, наиболее вероятные в западных областях, "небольшими стайками" на Севере.
В Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепре и районах до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.
В большинстве областей Центра дожди, если и возможны, то локально. В Донецкой области в субботу ожидается сухая погода.
В Киеве будет прохладно: + 11 + 14 градусов днем. Существенные дожди маловероятны, разве где-то какой-то локальный.
"В понедельник будет особенно холодно, ночью к небольшому мороза, днем 5 + 8 градусов", - отметила синоптик.
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