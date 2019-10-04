На территории нацпарка в Одесской области браконьеры выловили десятки тонн кефали во время испытания ракет

4 октября, 2019, 17:20

В Одесской области на окруженной в связи с ракетными стрельбами территории, в национальном природном парке "Тузловские лиманы", браконьеры выловили десятки тонн кефали

Об этом сообщил эколог, сотрудник заповедника Иван Русев в Facebook.

По жестким правилам в связи с испытаниями ракет Украина ограничила доступ к ряду территорий и акваторий. К таким территориям нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды. Также закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные территории категорически запрещено.

"3 октября. Ранним утром. Все входы и выходы на 1-10 км песчаного пересыпи НПП "Тузловские лиманы" уже полностью перекрыты. Проехать мы никуда не можем и, естественно придерживаемся правил, установленных государством. В это время, слышим два выстрела в районе 2 км песчаного пересыпи. Смотрим в бинокль, там видим какие-то люди бродят, там же и взлетают десятки тысяч птиц, держались возле массового хода кефали в противозаконный канал ОК "Гранит-2". Но браконьеры отпугивают птиц выстрелами. Звоним начальнику пограничного отряда "Курортное" Осадчуку, он говорит, что они слышали, знают, что были выстрелы, но там не должны находиться люди, они нам говорят - там окружение ", - написал Русев.

Он добавил, что позже экологи из инсайдерских источников получили эксклюзивную фотографию, на которой изображены около десяти браконьеров, которые грузят кефаль в рефрижераторы.

Русев акцентирует, что рефрижераторы днем вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали с НПП "Тузловские лиманы", в строго контролируемой пограничной зоне в разгар испытаний ракетных комплексов, проходящих в Татарбунарском районе области.

Он также обнародовал фотографии, в частности, инсайдерский снимок, на котором изображено место вылова кефали, вышеупомянутый рефрижератор и тому подобное.