На Львовщине грузовик столкнулся с маршруткой, 10 пострадавших

4 октября, 2019, 22:49

На Львовщине грузовик столкнулся с маршруткой, в результате ДТП по меньшей мере 10 человек пострадали

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и маршрутный автобус БАЗ.

ДТП произошло на автодороге Львов - Шегини между селами Зымня Вода и Конопница, что в Пустомытовском районе Львовской области.

В результате инцидента не менее 10 человек пострадали. Такому количеству людей оказывали помощь медики.