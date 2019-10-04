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Espreso.tvОбществоНа Львовщине грузовик столкнулся с маршруткой, 10 пострадавших

На Львовщине грузовик столкнулся с маршруткой, 10 пострадавших

На Львовщине грузовик столкнулся с маршруткой, в результате ДТП по меньшей мере 10 человек пострадали

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и маршрутный автобус БАЗ.

ДТП произошло на автодороге Львов - Шегини между селами Зымня Вода и Конопница, что в Пустомытовском районе Львовской области.

В результате инцидента не менее 10 человек пострадали. Такому количеству людей оказывали помощь медики.

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