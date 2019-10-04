Министр энергетики США Перри может уйти в отставку из-за расследования по импичменту Трампа, - СМИ

4 октября, 2019, 14:22

Ожидается, что министр энергетики США Рик Перри объявит об отставке до конца ноября из-за расследования по импичменту Дональда Трампа

Об этом сообщает Politico.

"Его (Перри - ред.) недавние поездки в Украину втянули его в расследование импичмента Трампа, несмотря на то, что два человека назвали скандал не связанным с отставкой Перри, которую он планировал уже несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По словам источников, ожидается, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт заменит Перри.