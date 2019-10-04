Министр энергетики США Перри может уйти в отставку из-за расследования по импичменту Трампа, - СМИ
4 октября, 2019, 14:22
Ожидается, что министр энергетики США Рик Перри объявит об отставке до конца ноября из-за расследования по импичменту Дональда Трампа
Об этом сообщает Politico.
"Его (Перри - ред.) недавние поездки в Украину втянули его в расследование импичмента Трампа, несмотря на то, что два человека назвали скандал не связанным с отставкой Перри, которую он планировал уже несколько месяцев", - говорится в сообщении.
По словам источников, ожидается, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт заменит Перри.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантером. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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