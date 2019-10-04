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Espreso.tvОбществоМинобразования проверит вузы, которые переехали из оккупированного Донбасса, и может объединить их

Минобразования проверит вузы, которые переехали из оккупированного Донбасса, и может объединить их

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ведомство проведет аудит высших учебных заведений, перемещенных с временно оккупированных территорий
Об этом сообщает Укринформ.
 
"Для нас актуален аудит сети перемещенных высших учебных заведений. Прошло 5 лет с момента, как началось перемещение этих учреждений. И мы можем констатировать, что не во всех этих заведениях действительно хорошее качество образования. Возможно, пришло время подумать, какие из них мы можем дальше объединить для того, чтобы качество образования, которое там предоставляется, возросло. Дополнительно к изменению финансирования (высших учебных заведений) мы должны пересмотреть сеть перемещенных высших учебных заведений", - сказала Новосад.
 
Она добавила, что при распределении средств будут учтены условия, в которых оказались эти заведения.
  • В Украине из-за войны в Донбассе переехали 10 университетов из Донецкой области и 7 университетов с Луганщины. Также из Крыма в Киев был перемещен Таврический национальный университет им. Вернадского.
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